Indija razdelila zvezno državo Džamu in Kašmir na dva dela

New Delhi, 31. oktobra - Indija je danes uradno razdelila zvezno državo Džamu in Kašmir na dva dela, s katerima bo poslej neposredno upravljal New Delhi. Gre za uresničitev avgusta naznanjenih sprememb, s katerimi želi Indija zaostriti nadzor nad svojim delom Kašmirja. Celotna pokrajina je sicer razdeljena med Indijo in Pakistanom.