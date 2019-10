Svet Evrope opozarja na grozne življenjske pogoje migrantov na grških otokih

Atene, 31. oktobra - Razmere, v katerih na grških Egejskih otokih živijo begunci in migranti, so se v zadnjih 12 mesecih dramatično poslabšale in potrebni so nujni ukrepi za izboljšanje tamkajšnjih groznih življenjskih pogojev, je danes ob koncu petdnevnega obiska v Grčiji opozorila komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović.