LA s četrtim zaporednim porazom, Kopitar prispeval dve podaji

Los Angeles, 31. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings so v pretekli noči zabeležili četrti zaporedni in skupno deveti poraz sezone v severnoameriški hokejski ligi NHL. S 3:5 so na domačem ledu klonili proti Vancouver Canucks, slovenski hokejist Anže Kopitar je pri tem dvakrat podal za domače moštvo. Za goste je s hattrickom blestel Brock Boeser.