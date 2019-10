Nov požar v Kaliforniji ogroža predsedniško knjižnico Ronalda Reagana

Los Angeles, 31. oktobra - Močni suhi vetrovi Santa Ane so v sredo razpihovali novega v vrsti požarov, ki že več kot teden dni divjajo po ameriški zvezni državi Kaliforniji. Požar, ki so ga krstili za Easy Fire, se je razširil na 526 hektarjev in med več tisoč poslopji ogroža tudi muzej oziroma predsedniško knjižnico Ronalda Reagan v Simi Valleyju.