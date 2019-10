Prva in druga dama ZDA skupaj obiskali Južno Karolino

Charleston, 31. oktobra - Prva dama ZDA Melania Trump in druga dama ZDA Karen Pence sta v sredo skupaj obiskali Južno Karolino, kjer so ju šolarji petih razredov seznanili s tem, kako se pripravljajo na izredne razmere, v vojaškem oporišču Charleston pa so jima isto razložili vojaki in predstavniki vladnih agencij.