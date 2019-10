Newyorške borze zopet končale z rekordi

New York, 30. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili pozitivno, pri čemer je indeks S&P 500 ponovno končal na rekordni ravni. K temu je pripomogla ameriška centralna banka Federal reserve (Fed), ki je danes znižala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na raven med 1,50 in 1,75 odstotka, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.