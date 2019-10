Na dolenjski avtocesti v trčenju štirih vozil pet poškodovanih

Grosuplje, 30. oktobra - Na dolenjski avtocesti se je nekaj pred 18. uro med izvozoma Šmarje-Sap in Cikava v smeri Novega mesta prišlo do trčenja štirih osebnih vozil. V nesreči sta bili poškodovani dve odrasli osebi ter trije otroci. Reševalci so enega otroka ter dva odrasla prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, poroča center za obveščanje.