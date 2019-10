Nafta drugi drugoligaš v polfinalu pokala

Velenje, 30. oktobra - Nogometaši Nafte so tretji polfinalisti slovenskega nogometnega pokala in po Radomljah druga ekipa, ki se je med štiri najboljše prebila iz druge lige. Lendavčani so si napredovanje priigrali v Velenju, potem ko so še drugič premagali Rudar. V Lendavi je bilo 2:1, v Velenju so zmagali z 2:0 (1:0).