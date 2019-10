V Občini Brezovica sanirali poškodovan glavni plinovod

Ljubljana, 30. oktobra - Intervencijska služba Energetike Ljubljana je sanirala poškodbo glavnega plinovoda, do katere je prišlo okoli 15. ure na Komarijski poti v Občini Brezovica, in s tem omogočila nadaljnjo nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom na tem območju, so sporočili iz podjetja.