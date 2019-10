V okolici Maribora prijeli pridelovalko konoplje

Maribor, 30. oktobra - Mariborski policisti so v torek na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo stanovanjske hiše v okolici Maribora. Med preiskavo so v sobi, ki jo uporablja 35-letna osumljenka, odkrili dva priročna šotora, v katerih je gojila 24 sadik konoplje. Žensko so kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa z drogami.