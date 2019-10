V Občini Brezovica poškodovan glavni plinovod

Ljubljana, 30. oktobra - Okoli 15. ure je na Komarijski poti v Občini Brezovica prišlo do poškodbe glavnega plinovoda, zaradi česar bo motena oskrba dobave zemeljskega plina na območju 48 ulic Brezovice, Notranjih Goric in Vnanjih Goric. Nevarnosti uhajanja plina ni več, sanacija poteka, so sporočili iz Energetike Ljubljana.