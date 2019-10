Nagrada Kristine Brenkove knjigi Luna in jaz Andreje Peklar

Ljubljana, 30. oktobra - Nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico je prejela avtorska knjiga Luna in jaz Andreje Peklar. Avtorica pripoveduje zgodbo o prijateljstvu med luno in deklico. Poetično besedilo in čarobne ilustracije bralca na igriv način opozarjajo na drobne čudeže narave. Nagrado podeljuje Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS.