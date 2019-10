Zaradi avstrijske mesne afere novi preventivni umiki mesnih izdelkov

Ljubljana, 30. oktobra - Število slovenskih ponudnikov, ki zaradi mesne afere v Avstriji v teh dneh s trga preventivno umikajo določene mesne izdelke, se povečuje, doslej jih je to storilo 14. Zadnji, ki so se odločili za odpoklic določenih izdelkov, so Mesarija Mlinarič ter trgovci Engrotuš, Lidl Slovenija, Hofer in Mercator.