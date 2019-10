NSi za sejo odborov DZ o vrednotenju kmetijskih in gozdnih zemljišč

Ljubljana, 30. oktobra - Poslanci NSi zahtevajo nujno sejo odborov DZ za okolje in prostor ter za finance, na kateri bi razpravljali o množičnem vrednotenju kmetijskih in gozdnih zemljišč. Menijo, da je povečanje vrednosti teh zemljišč po novem sistemu nerazumno in da bi se moralo ta zemljišča vrednotiti po dejanski rabi, ne namenski.