V Slovenskih Konjicah 29 projektov iz participativnega proračuna

Slovenske Konjice, 2. novembra - Občani Slovenskih Konjic so do zaključka predvidenega roka za oddajo pobud in predlogov v sklopu postopkov za izvedbo participativnega proračuna v naslednjih treh letih, ki se je iztekel julija, oddali 75 predlogov v skupni ocenjeni vrednosti več kot milijon evrov. Na občini so vse predloge pregledali in jih finančno ovrednotili.