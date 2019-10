Sodišče v Sarajevu bosanskega Srba zaradi vojnih zločinov obsodilo na 20 let zapora

Sarajevo, 30. oktobra - Sodišče v Sarajevu je danes bosanskega Srba Radomirja Šušnjarja obsodilo na 20 let zaporne kazni zaradi vojnih zločinov nad civilisti leta 1992 v Višegradu na vzhodu države. Šušnjar je takrat sodeloval pri umoru 57 Bošnjakov. Žrtve iz bližnjega naselja Koritnik, vsi so bili civilisti, so enote bosanskih Srbov zaprle v hišo in jo zažgale.