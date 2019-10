Gospodarsko ministrstvo naznanilo sum kaznivih dejanj pri projektu SRIPT

Ljubljana, 30. oktobra - Gospodarsko ministrstvo je Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanilo sum kaznivih dejanj goljufije, goljufije na škodo EU in ponarejanja listin pri projektu SRIPT zoper Turistično gostinsko zbornico Slovenije, njeno direktorico Klavdijo Perger in druge fizične osebe, vpletene v zadevo, so danes sporočili z ministrstva.