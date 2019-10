Ljubljana, 30. oktobra - Japonska Utsonomiya bo 2. in 3. novembra gostila finalni turnir svetovne turneje v košarki 3 na 3. Udeleženci finala bodo tudi košarkarji ekipe Pirana, ki se bodo v skupini C pomerili z najboljšo ekipo letošnje sezone, Liman, in ekipo Lozane.