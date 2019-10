Avstralsko sodišče razveljavilo sporni davek na počitniško delo

Brisbane, 31. oktobra - Avstralsko sodišče je razsodilo, da je bilo obdavčenje državljanov osmih držav, ki so kot turisti delali v državi, nezakonito. Po poročanju lokalnih medijev to pomeni, da bi država morala vrniti več sto milijonov avstralskih dolarjev več deset tisočem državljanom Velike Britanije, ZDA, Nemčije, Finske, Čila, Japonske, Norveške in Turčije.