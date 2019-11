V studiih Cinecitta bodo decembra odprli filmski muzej

Rim, 2. novembra - V prostorih legendarnih studiev Cinecitta v Rimu bo decembra vrata odprl Italijanski avdiovizualni in filmski muzej (MIAC). V njem bo z bogatim avdiovizualnim gradivom predstavljenih 120 let italijanskega filma in življenja v Italiji. Ureditev muzeja, ki se nahaja v nekdanjih prostorih razvojnega oddelka studiev, je stala 2,5 milijona evrov.