Kišinjov, 30. oktobra - Delo v mrtvašnicah in bolnišnicah je v Moldaviji kazen za tiste voznike, ki jih policisti ujamejo, da so vozili pod vplivom alkohola. Ukrep sodi v okvir programa moldavske vlade za zmanjšanje alkoholizma v državi in vožnje pod vplivom alkohola.