Washington po zmagi v gosteh na čelo lige NHL

Toronto, 30. oktobra - Ekipa Washington Capitals je v severnoameriški hokejski ligi NHL v Torontu po podaljšku premagala Maple Leafs s 4:3 in je na čelu metropolitanske skupine, z 21 točkami pa se je povzpela tudi na prvo mesto celotne lige. Igralci Boston Bruins so ugnali San Jose Sharks s 5:1 in so s točko manj drugi v NHL.