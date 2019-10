Cene nafte še nekoliko navzdol

Singapur, 30. oktobra - Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju še nekoliko znižale. Črno zlato se ceni tretji dan zapored, pritisk na ceno vršijo zaloge v ZDA, ki so se sicer zmanjšale, a so se precej povečale v pomembnem distribucijskem središču Cushing, poroča nemška tiskovna agencija dpa.