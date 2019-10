Borze v Aziji pred odločitvijo Feda navzdol

Tokio, 30. oktobra - Pomembnejše borze v Aziji so danes v znamenju pretežno negativnih gibanj. Vlagatelji so v pričakovanju današnje odločitve ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) o znižanju ključne obrestne mere, na trgu se je znova pojavila zaskrbljenost glede napredka v trgovinskih pogovorih med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.