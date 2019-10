Washington Nationals izenačil v finalu lige MLB

Houston, 30. oktobra - Washington Nationals je v gosteh premagal Houston Astros 7:2 in izenačil dvoboj v finalu baseballske lige MLB na 3:3. Igralci Houstona so pred tem v 115. finalu lige MLB dobili tri tekme zapored in povedli s 3:2. Odločilna sedma tekma bo v noči na četrtek po slovenskem času v Houstonu.