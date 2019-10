Luka Dončić kljub le 12 točkam do zmage v Denverju

Denver, 30. oktobra - Ekipa Dallas Mavericks je v četrti tekmi nove sezone košarkarske lige NBA prišla do tretje zmage. Denver Nuggets so v gosteh premagala s 109:106. Luka Dončić je v 32 minutah in pol dosegel 12 točk, imel pa je še štiri skoke, pet podaj in dve ukradeni žogi. Zlatko Čančar je bil v postavi Denverju, vendar ni dobil priložnosti za igro.