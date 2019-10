Kaliforniji v ognjenih zubljih grozi nov val požarov

Sacramento, 30. oktobra - Ameriška zvezna država Kalifornija se bori s požari v naravi že več kot teden dni, vremenoslovci pa napovedujejo, da bo od danes naprej lahko še huje, saj se obeta nova okrepitev vročega in suhega vetra Santa Ana. Današnja napoved je, da bo veter ponekod po gorah in dolinah pihal s hitrostjo do 112 kilometrov na uro.