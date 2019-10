V nesreči manjšega letala pri New Yorku umrl pilot

New York, 30. oktobra - Na stanovanjsko hišo v državi New Jersey nedaleč od mesta New York je v torek strmoglavilo manjše letalo cessna 414. Umrl je pilot, ki je bil edini na krovu letala. Hiša, na katero je letalo padlo ob 11. uri po krajevnem času je bila prazna. Hiša je po strmoglavljenju letala zagorela, požar pa se je razširil še na sosednjo hišo.