Odpoklic mesnih izdelkov Mesarije Mlinarič in Josef Reiner GmbH & Co

Ljubljana, 29. oktobra - Podjetje Lidl je iz preventivnih razlogov zaradi suma oporečnosti ene od surovin v izdelku iz prodaje odpoklicalo nekaj mesnih izdelkov proizvajalcev Mesarija Mlinarič in Josef Reiner GmbH & Co.

Izdelki, ki so predmet odpoklica, so Naše nam paše Domači ocvirki v masti, 450 gramov z lot številkami 191107, 191135, 191199 in 191250, Grillmeister Klobasa za pečenje, 360 gramov z rokom uporabe do 2. 11. 2019 in lot številko 93855 ter Grillmeister Klobasa za pečenje s sirom, 340 gramov, z rokom uporabe do 2. 11. 2019 in lot številko 93855.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo. Odpoklic se navezuje izključno na zgoraj navedene serije izdelkov. Ostali izdelki omenjenih dveh proizvajalcev, ki so na voljo pri podjetju Lidl Slovenija, niso zajeti v odpoklic, so še sporočili iz podjetja.