Odpoklic izdelkov dobavitelja Meso izdelki, Marko Žerak s.p.

Odpoklicani izdelki so navadna klobasa, 400 g z datumi uporabnosti do vključno 22. 12. 2019, klobasa za kuhanje, 350 g z datumi uporabnosti do vključno 8. 12. 2019, safalada, 450 g z datumi uporabnosti do vključno 22. 11. 2019, ljubljanska salama, 400 g z datumi uporabnosti do vključno 23. 12. 2019 ter tirolska salama, 400 g z datumi uporabnosti do vključno 23. 12. 2019.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo. Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila lahko od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro pokličejo na telefonsko številko 01/834 66 00 ali pišejo na elektronski naslov info@hofer.si, so še sporočili iz podjetja.