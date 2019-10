Ob svetovnem dnevu avdiovizualne dediščine video dela v Slovenski kinoteki

Ljubljana, 30. oktobra - Ob svetovnem dnevu avdiovizualne dediščine bo Arhiv video in novomedijske umetnosti Postaja DIVA z enim najstarejših video arhivov na svetu n.b.k. Video-Forum iz Berlina v Slovenski kinoteki pripravil program šestih video del po izboru kuratorke in direktorice Video-Foruma Kathrin Becker z naslovom Od najdenih posnetkov do ponovne uprizoritve.