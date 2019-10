Vreme: Oblačno

Ljubljana, 29. oktobra - Ponoči se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1000 m, a bodo padavine slabele in prehodno marsikje tudi ponehale. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.