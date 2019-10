Previdno vzdušje na newyorških borzah

New York, 29. oktobra - Newyorške borze so po ponedeljkovih rekordih danes začele neenotno. Vlagatelji so predvsem v pričakovanju sredinega sklepa zasedanja Odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) in gospodarskih objav, skrbno pa spremljajo tudi napredek ZDA in Kitajske pri razreševanju trgovinskega spora.