Na konferenci v Bruslju 120 milijonov evrov v pomoč ob venezuelski krizi

Bruselj, 29. oktobra - Na mednarodni solidarnostni konferenci o soočanju z begunsko in migracijsko krizo zaradi perečih razmer v Venezueli so države udeleženke danes obljubile dodatnih 120 milijonov evrov pomoči, kar zmanjšuje vrzel do potrebnih sredstev, ki ostaja velika. Več denarja so napovedale Španija, ZDA, Italija, Nemčija, Velika Britanija in Irska.