Prepisi del slovenskih protestantskih piscev na portalu Fran

Ljubljana, 30. oktobra - Na portalu Fran je od danes dostopna spletna stran s prepisi del slovenskih protestantskih piscev. Temeljna dela slovenskih reformatorjev, ki so shranjena po evropskih knjižnicah od Tübingena do Münchna in Dunaja, so odslej le nekaj klikov oddaljena od slovenskega bralca.

Po besedah Kozme Ahačiča, predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, sega začetek prepisovanja del slovenskih protestantskih piscev v leto 2010. Razen za prepis svetopisemskih knjig Biblije Jurija Dalmatina, ki jih je odstopila Svetopisemska družba Slovenije, so za vse poskrbeli v podjetju CyberData India iz New Delhija.

Kot so sporočili z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja obsega prepise 45 knjižnih del na 12.945 straneh. Delo je potekalo v več fazah. Najprej je bil na vrsti ročni prepis besedil s pomočjo omenjenega indijskega podjetja po metodi dvojnega prepisa, kar pomeni, da dva prepisovalca prepišeta enako besedilo, tretji pa uskladi mesta, kjer je prepis različen. Sledilo je pregledovanje prepisov, ki je potekalo primerjalno z besedilnimi viri, nato pa še postopek, ki omogoča večjo povezljivost in lažje strojno branje besedil.

"Tako pripravljena besedila so objavljena kot korpus na spletni strani, ki ima poleg korpusne tudi izobraževalno funkcijo, saj si lahko na enem mestu pregledno ogledamo tako rekoč celotno slovensko knjižno produkcijo 16. stoletja," so besede Ahačiča, ki je bil obenem glavni urednik, povzeli v sporočilu za javnost. Področni urednici sta bili Andreja Legan Ravnikar in Alenka Jelovšek, obe prav tako z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

"Sodobnega Slovenca bo zanimala naslovnica knjige: kaj je bilo napisano, kdo je kaj napisal itd. Če bomo iskali kak citat, ga bomo zdaj brez težav našli z iskalnikom. V šolah bodo lahko učitelji izbrali poljuben odlomek in ga natisnili," je o prednostih novega spletišča povedal Ahačič, ki je tudi sam strokovnjak za jezik slovenskih protestantskih piscev v 16. stoletju. Še bolj pa bo, kot so zapisali na inštitutu, korpus uporaben za raziskovanje slovenščine in slovenske književnosti. Ahačič ob tem opozarja, da so vsa besedila na voljo brezplačno, kakor bi si želel tudi Trubar.