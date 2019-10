Za solinarji skromna sezona

Seča, 31. oktobra - Za slovenske solinarje je bila minula sezona precej skromna. V Sečoveljskih solinah so uspeli pridelati le dobrih 1300 ton soli ter še 15 ton solnega cveta, kar pripisujejo predvsem nihanjem v vremenskih razmerah in temperaturi, poleg tega so se poleti soočali tudi z neobičajno visoko vlago.