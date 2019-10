Sprti strani na vzhodu Ukrajine umikata sile s ključne fronte

Kijev, 29. oktobra - Kijev je sporočil, da so njegove sile in proruski separatisti danes začeli umik s ključne frontne črte na vzhodu države, to pa so potrdili tudi v medijskem centru, povezanem s separatisti. Umik sprtih strani iz mesta Zolote na območju Luganska je bil pričakovan že dolgo časa, a so ga zaradi spopadov vedno znova prelagali.