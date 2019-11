Hoteli Bernardin v času počitnic dobro zasedeni

Portorož, 3. novembra - V Hotelih Bernardin so v času iztekajočih se jesenskih počitnic zabeležili 85-odstotno zasedenost, pri čemer so prevladovale družine, za katere so oblikovali tudi posebni animacijski program. Že v prihodnjih dneh pa se začenjata prenovi hotela Histrion in bazenov Lagune Bernardin, ki bosta zaključeni spomladi oz. do začetka poletja.