Staša Lipnik in David Žibrat svetovna prvaka

Sarajevo, 29. oktobra - Slovenska reprezentanca v kikboksu je na svetovnem prvenstvu v Sarajevu za discipline light-contact, low-kick in K-1 osvojila pet odličij, vsa v disciplini lahek kontakt. Z naslovoma svetovnih prvakov sta se v dvorani Zetra, kjer je nastopilo blizu 800 borcev in bork iz 58 držav, najbolj izkazala David Žibrat (do 89 kg) in Staša Lipnik (nad 70 kg).