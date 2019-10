Slovenski šahisti po petih krogih na tretjem mestu EP

Batumi, 29. oktobra - Slovenski šahisti izvrstno nastopajo na ekipnem evropskem prvenstvu v šahu, ki ga gosti Batumi ob Črnem morju. Po petih krogih so Slovenci dobili štiri dvoboje od petih in so tako povsem v vrhu. Danes je na sporedu prosti dan, v sredo pa jih čaka še obračun z močno Armenijo, ki je na lestvici na petem mestu.