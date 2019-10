Maribor, 31. oktobra - V Mariboru so te dni začeli obnovitvena dela na Glavnem trgu, ki bo dobil novo tlakovanje in vodni motiv. Prihodnje leto pa naj bi začeli tudi dela na Lentu, ki bo tako dobil povsem novo podobo. Arhitekti so si ga zamislili kot teraso s stopnicami do reke Drave.