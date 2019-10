Ilirska Bistrica, 29. oktobra - Ilirskobistriški policisti so v ponedeljek okoli 19.30 pri Ilirski Bistrici ustavili taksi koprskih registrskih oznak, ki ga je peljal 65-letni Koprčan. V vozilu so bili še štirje državljani Irana, ki so prišli v Slovenijo nezakonito, so danes sporočili s Policijske uprave Koper. Voznika so pridržali, postopki pa še potekajo.