V Šentilju prijeli tri gojitelje konoplje

Šentilj, 29. oktobra - Šentiljski policisti so v petek v sodelovanju s policisti mariborskih policijskih postaj za izravnalne ukrepe, vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor ter kolegov iz Maribora in Rač zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami prijeli tri ljudi iz Maribora in okolice. Vse bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.