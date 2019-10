Slovenija tudi na SP na Borneu med dobitniki medalj

Brata Kavnik s tem nadaljujeta družinsko tradicijo osvajanja odličij na največjem tekmovanja na svetu, na katerem lahko sodelujejo amaterski igralci, ki niso uvrščeni na lestvico Wagr (World amateur golf rankings). Triinštiridesetletni Matjaž se je z zlatom okitil že leta 2016 v Južnoafriški republiki, štiri leta mlajši Tomaž pa je nase prvič opozoril lani s srebrom v Maleziji.

"Izjemno sem vesel nove medalje na tako eminentnem tekmovanju in v tako močni konkurenci. To je rezultat temeljitega in načrtnega dela. Še posebej pa me veseli, da sva se z bratom dobra odrezala tudi v ekipni konkurenci," je po koncu tekmovanja, ki je potekalo prejšnji teden, povedal Matjaž Kavnik.

Svetovno prvenstva za amaterske igralce je ločeno na dve tekmovanji, WAGC (World Amateur Golfers Championship) in WAGI (World Amateur Golfers Invitational). Slovenija se je prvenstva, na katerem je letos sodelovalo preko 40 držav iz celega sveta, udeležila sedmič, z osemnajstimi tekmovalci pa je bila druga največja delegacija takoj za Novo Zelandijo.

Na tekmovanju WAGI sta se od Slovencev najbolje odrezala David Žagar v najnižji skupini igralcev, torej od handicapa 0 do 5, ter Uroš Časar v kategoriji od 20 do 25 hcp. Zasedla sta deveti mesti. Bojan Raušl (od 6 do 10 hcp) je bil 20., Aleš Maček (od 11 do 15 hcp) enaindvajseti, Andrej Žnidaršič (od 16 do 20 hcp) pa sedemnajsti.

Večino medalj so osvojili igralci iz Azije, ki so vajeni igranja na specifični travnati podlagi in ob visoki vlažnosti zraka. Na tekmovanju WAGC je prvo mesto osvojila Malezija pred Filipini in Novo Zelandijo (Slovenija je bila 18.), na WAGI pa sta se pred Slovenijo uvrstili ekipi iz Malezije in Nove Zelandije.