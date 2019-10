S formularjem v pomoč čezmejnim delavcem pri prijavi dohodkov

Koper, 29. oktobra - Čezmejni delavci v Sloveniji in Italiji se pogosto soočajo s težavami pri obdavčitvi dohodkov. V pomoč tem delavcem in s ciljem, da bi se izognili dvojni obdavčitvi, so partnerji projekta Xborder-Work pripravili dvojezični formular, ki bi ga že v prihodnjem letu lahko začela uporabljati številna podjetja.