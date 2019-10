Plaketa bratislavskega bienala ilustracije za Majo Kastelic

Bratislava, 29. oktobra - Mednarodni Bienale ilustracije Bratislava (BIB) je najpomembnejše tekmovanje in razstava izvirnih ilustracij otroške in mladinske literature in velja za eno največjih tovrstnih manifestacij na svetu. Bienale so odprli v petek, ob tem pa razglasili letošnje nagrajence. Med dobitniki plaket BIB je ilustratorka Maja Kastelic za knjigo Koozi.