V Kulturnici LGL drevi premiera oživljene predstave Napravite mi zanj krsto

Ljubljana, 29. oktobra - V Kulturnici LGL bo drevi premiera oživljene predstave Napravite mi zanj krsto. Tragična veseloigra z lutkami, ki je izvorno nastala v produkciji KUD France Prešeren, se na oder vrača po 25 letih in več kot sto ponovitvah. V vlogah Krčmarja, Mizarja, Žida, Židinje, Hudiča in Smrti bosta znova nastopila Brane Vižintin in Boštjan Sever k.g.