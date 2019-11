V Budimpešti obsežna razstava del Rubensa in sodobnikov

Budimpešta, 1. novembra - V Muzeju likovnih umetnosti v Budimpešti je na ogled razstava Rubens, Van Dyck in lepota nizozemskega slikarstva. Združuje 120 del ter zlato dobo nizozemskega slikarstva predstavi z deli enega najpomembnejših evropskih baročnih slikarjev Petra Paula Rubensa in njegovih sodobnikov. Na ogled bo do 16. februarja prihodnje leto.