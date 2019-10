Nepalski alpinist v sedmih mesecih na 14 najvišjih vrhovih sveta

"Misija končana!" je danes na Facebooku z vrha tibetanske gore Shishapangma sporočil Purja.

Poljski alpinist Jerzy Kukuczka je leta 1987 za enak podvig potreboval sedem let, 11 mesecev in 14 dni, že leto pred njim pa je vseh 14 osemtisočakov uspelo osvojiti slovitemu Tirolcu Reinholdu Messnerju.

Južnokorejec Kim Chang-ho je za izziv potreboval še mesec dni več kot Kukuczka, Poljak je leta 1989 umrl v alpinistični nesreči, čeprav za razliko od njega nikoli ni posegel po dodatnem kisiku.

Šestintridesetletni Purja, nekdanji član britanskih Gurk, rekrutov britanske vojske, kot tudi član elitne skupine britanske mornarice, je projekt 8000 začel aprila.

V prvem delu rekordnega poskusa je Purja v le enem mesecu preplezal Annapurno (8091 metrov/23. april), Dhaulagiri (8167/12. maj), Kanchenjungo (8586/15. maj), Everest (8848), Lhotse (8516/oba 22. maj) in Makalu (8485/24. maj).

Mesec dni pozneje se je odpravil v Pakistan, kjer je najprej osvojil slovito goro Nanga Parbat (8126/3. julij). V boju s pomanjkanjem spanca z namenom, da bi dosegel svoj cilj, je Purja dejal, da je skoraj sprintal gor in dol na pet pakistanskih osemtisočakov, vključno z gorami Gasherbrum I (8080/15. julij), Gasherbrum II (8035/18. julij) in K2 (8611/24. julij), ki je drugi najvišji vrh sveta.

Le 23 dni pozneje za Nango Parbatom je stal še na vrhu Broad Peaka (8051/26. julij), pete in zadnje gore druge faze poskusa.

Purja je zadnji del začel septembra, ko je v enem tednu osvojil vrhova Cho Oyu (8188/23. september) in Manaslu (8163/27. september). Danes, 29. oktobra, pa je "padel" še zadnji od 14 osemtisočakov, kitajska gora Shishapangma (8027).

Ko je prvič drugim povedal za svoj cilj, so se mu vsi smejali. "Ljudje so se mi smejali in zmajevali z glavo: 'to ni mogoče'," je dejal Purja v nedavnem pogovoru za francosko agencijo AFP.

"Gre le za zaupanje v lastne sposobnosti," je dejal v Katmanduju, kjer se je pripravljal na zadnji vrh: "Vsi v življenju potrebujemo pozitivno naravnano miselnost, zato ker gre včasih lahko vseeno kaj narobe. Umetnost je, da vidiš rešitve tam, kjer so drugi že obupali."

Dodal je še, da si želi s svojimi dosežki navdihniti naslednjo generacijo nepalskih plezalcev, da bodo podirali njegove rekordne dosežke.

Šerpe, Nepalci, ki pogosto delajo kot vodiči za tuje alpiniste, predstavljajo hrbtenico nepalske donosne plezalske industrije, vendar pa sami niso deležni toliko slave in priznanja za izjemne dosežke kot mednarodni plezalci.

"Nepal je domovanje najvišjih vrhov sveta. Veliko je še boljših alpinistov od mene, a jih svet ne pozna, saj še niso dobili priložnosti," je še dejal Purja.