Ljubljana, 29. oktobra - Predsednik DZ Dejan Židan bo danes ob 10.30 (IN NE ob 14. uri, kot je bilo sprva napovedano) v salonu 112 v DZ na Šubičevi 4 sprejel veleposlanico Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Sophie Honey, so sporočili iz državnega zbora.